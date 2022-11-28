Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 1 декабря электронную ярмарку вакансий, в том числе для молодежи.

Как сообщается на сайте комитета, соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00 на e-vacancy.by. Услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы.

Будет предложено более 300 свободных рабочих мест. Их представят ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ГП «Спецкоммунавтотранс», РУП «Белмедпрепараты», ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска» и др.

По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.