ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 3,9%

12:11 29.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-октябрь 2022 года в текущих ценах составил 19,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,9% меньше к уровню января-октября 2021 г.