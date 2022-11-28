ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 2 декабря 2022 года проведет пилотную торговую. сессию металлами с применением формульного ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на нее планируется выставить 60 т свинца С1, в дальнейшем номенклатура будет постепенно расширяться.

В частности, на торгах 6 декабря, помимо свинца, по новой схеме будет также реализовываться никель.

При формульном ценообразовании цена товара, по сути, состоит из двух компонентов: текущей биржевой котировки на товар, премии или скидки продавца, выраженной в процентах от биржевой котировки.

То есть если актуальная котировка на свинец на мировом рынке составляет 2 тыс. USD/т, а премия продавца равна 10% от этой котировки, то покупателю, который хочет приобрести 30 т свинца, такой лот на биржевых торгах обойдется в 66 тыс. USD (без учета НДС).

В данном случае предметом торга является размер премии или скидки продавца, который устанавливается в ходе биржевых торгов и остается неизменным в течение всего срока действия биржевого договора.

Главная цель применения формульного ценообразования - минимизация рисков участников сделки в условиях высокой рыночной волатильности, особенно при заключении долгосрочных контрактов. Кроме того, появляется возможность прогнозировать цену товара на следующих торгах с учетом изменения параметров формулы.

Основными покупателями металлов и изделий их них на биржевой площадке являются белорусские предприятия промышленного сектора, в качестве продавцов преимущественно выступают металлопроизводители из России, а также их представительства и дилеры в Беларуси.

За январь-октябрь 2022 г. сумма биржевых сделок по реализации черных металлов и изделий из них выросла на 13%, до 1,4 млрд BYN, а по цветным металлам и изделиям из них – на 35%, до 88,7 млн BYN.