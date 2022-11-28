В январе-октябре 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 27,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104%, в обрабатывающей промышленности – 95,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,1%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,2%.