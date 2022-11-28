Более 80 работников одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Брестской области получали заработную плату «в конверте». Этот факт выявили работники Пинского межрайотдела финансовых расследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, глава хозяйства выплачивал наличными зарплату гражданам, которых он привлекал для выполнения работ по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

В результате с данных выплат не исчислялись и не уплачивались обязательные страховые взносы и подоходный налог.

В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.