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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЛАТИЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»
11:13 29.11.2022
Более 80 работников одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Брестской области получали заработную плату «в конверте». Этот факт выявили работники Пинского межрайотдела финансовых расследований.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, глава хозяйства выплачивал наличными зарплату гражданам, которых он привлекал для выполнения работ по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
В результате с данных выплат не исчислялись и не уплачивались обязательные страховые взносы и подоходный налог.
В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
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