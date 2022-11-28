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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 3%


10:58 29.11.2022

В январе-октябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3538,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 761,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 139,8 тыс. тонн, молока – 746,4 тыс. тонн, яиц получено 369,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,4% молока и 80,7% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 605,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,7 тыс. голов. Численность свиней составила 254,9 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 812,5 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 23,2 центнера с одного гектара убранной площади против 23 центнеров в предыдущем году. Рапса намолочено 38 тыс. тонн, при средней урожайности 15,1 центнера.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 68 тыс. тонн, или 131,4% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 206 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 159 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 90,3% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 22,6 тыс. тонн, что на 12,7% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 150 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 65,5% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 149,1 тыс. тонн, при средней урожайности 53,1 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 274,7 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 80,8 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 60,2 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 559 тыс. тонн кормовых единиц, в том числе кормов из трав – 1 186,8 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,1 центнера кормовых единиц, в том числе кормов из трав – 26,1 центнера кормовых единиц.
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