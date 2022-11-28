|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДО 7-8% ПЛАНИРУЮТ ЗАМЕДЛИТЬ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ИНФЛЯЦИЮ В 2023 ГОДУ
10:51 29.11.2022
Лукашенко 28 ноября подписал указ № 412, которым утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год, сообщает его пресс-служба.
Эта политика будет ориентирована на замедление инфляции до уровня 7-8% и поддержание финансовой стабильности.
Продолжится контроль за ростом денежного предложения. Средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%.
Предусмотрено формирование надлежащих ресурсных источников для удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты для финансирования инвестиционных проектов. Оценивается, что требования банков к экономике вырастут на 17-21%.
Процентные ставки в экономике планируется сохранить на положительном уровне в реальном выражении (как условие привлекательности депозитного рынка и источник кредитования экономики). Ставка рефинансирования предусмотрена в размере 10-11% годовых.
Курсовая политика будет проводиться в режиме плавающего курса (на основе спроса и предложения на валютном рынке), что допускает валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2022
Курсы в банках
на 29.11.2022
Конвертация в банках
на 29.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте