Лукашенко 28 ноября подписал указ № 412, которым утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год, сообщает его пресс-служба.

Эта политика будет ориентирована на замедление инфляции до уровня 7-8% и поддержание финансовой стабильности.

Продолжится контроль за ростом денежного предложения. Средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%.

Предусмотрено формирование надлежащих ресурсных источников для удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты для финансирования инвестиционных проектов. Оценивается, что требования банков к экономике вырастут на 17-21%.

Процентные ставки в экономике планируется сохранить на положительном уровне в реальном выражении (как условие привлекательности депозитного рынка и источник кредитования экономики). Ставка рефинансирования предусмотрена в размере 10-11% годовых.

Курсовая политика будет проводиться в режиме плавающего курса (на основе спроса и предложения на валютном рынке), что допускает валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля.