За январь-сентябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 6,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 19,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 8,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 22,8% от общего объема кредиторской задолженности.