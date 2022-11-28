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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ
09:42 29.11.2022
Международная научная студенческая конференция «Биоэкономика – экономика будущего» пройдет 29 ноября в очно-дистанционном формате в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум соберет около 50 студентов, магистрантов и аспирантов из пяти стран: Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Казахстана. Это представители БГУ, Российского университета дружбы народов, Даляньского технологического университета (Китай), Ташкентского финансового института (Узбекистан), Университета народного хозяйства (Казахстан) и др.
Состоится работа четырех секций: «Биоэкономика как фактор регионального развития», «Инновационные биотехнологии будущего: экономический аспект», «Устойчивое развитие и экономический рост в условиях развития биоэкономики», Applied Economics, Management and Ecology (Прикладная экономика, менеджмент и экология).
На пленарном заседании рассмотрят вопросы бизнес-моделей и развития циркулярной экономики, социальные проекты сервисных компаний в Беларуси, а также роль биоэкономики в системе экономических наук.
По итогам работы конференции опубликуют сборник научных докладов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
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