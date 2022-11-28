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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЮТ В 2023 ГОДУ РОСТ ВВП НА 3,8%, ЭКСПОРТА – НА 5,5%


09:34 29.11.2022

Лукашенко 28 ноября подписал указ № 411, которым утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 год, сообщает его пресс-служба.

В частности, рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 103,8% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения - 104,1%, инвестиций в основной капитал - 122,3%, экспорта товаров и услуг - 105,5%.

Для достижения важнейших параметров правительство утвердит целевой план на 2023 год. В нем будут сконцентрированы все меры и ресурсы, необходимые для бесперебойной и эффективной работы организаций в условиях санкций, а также для повышения уровня жизни населения.

Главным источником роста экономики в следующем году станет наращивание инвестиций в основной капитал. Инвестировать предполагается по трем основным направлениям.

В строительство жилья и инфраструктуры к нему - на сумму Br7,7 млрд. Будет построено 4,3 млн кв. м жилья, в том числе 1,3 млн кв. м с государственной поддержкой, арендного жилья - не менее 735 тыс. кв. м.

В создание и развитие инфраструктуры в регионах инвестиции составят Br7,9 млрд. Запланировано строительство 17 детских дошкольных учреждений, 9 учреждений общего среднего образования, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов, 7 бассейнов, 21 спортивного объекта, 46 объектов здравоохранения, 22 мостов и путепроводов на республиканских автомобильных дорогах, 30 - на местных.

В инвестиционные проекты и техническое переоснащение будет вложено Br31,2 млрд. Предусмотрена реализация 129 инвестпроектов, 14 интеграционных проектов, 51 производственного импортозамещающего проекта.

Для достижения прогнозируемого роста экономики в 2023 году экспорт запланирован в размере $47,7 млрд при темпах роста 105,5%.

Потери экспорта в страны Запада и Украину предстоит компенсировать за счет наращивания присутствия на рынках России, КНР, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки.

Предусматривается увеличение объема поставок в Россию на 6,5%, КНР - на 15%, страны Африки - на 10%.

В результате положительное сальдо внешней торговли составит $1,6 млрд. Это обеспечит сбалансированность платежного баланса, окажет положительное влияние на поддержание экономической безопасности страны на должном уровне.

В целом по экономике номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составит Br1938, в бюджетном секторе - Br1454.
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