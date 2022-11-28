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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ 30 НОЯБРЯ ПРОВОДИТ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
18:00 28.11.2022
30 ноября на YouTube-канале НЦПИ состоится трансляция семинара «МАРТ о вопросах осуществления госзакупок с учетом изменений законодательства».
Напомним, Совет министров 14 октября 2022 г. принял постановление № 692, которым внес изменения в законодательство по вопросам осуществления государственных закупок.
Гостем студии НЦПИ станет начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Гуринович.
Эксперт расскажет о вопросах их осуществления с учетом обновленных требований законодательства, в том числе: о преференциальной поправке и условиях ее применения; о дополнительных требованиях к участникам процедуры государственных закупок и порядке их подтверждения.
Традиционно спикеру можно задать вопросы. Направлять их следует 30 ноября на ящик до 11.00. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира (Начало в 10.30).
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