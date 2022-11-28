Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии вина на сумму порядка 280 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик DAF под управлением польского перевозчика следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». По документам в грузовике перевозили шоколад. Однако при таможенном досмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что вместо заявленного шоколада в транспортном средстве находилось порядка 13,5 тыс. бутылок вина.

Недекларирование такого количества товара могло послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных платежей в размере более 18 тыс. рублей.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) и ч. 2 ст. 13.18 КоАП Республики Беларусь (перемещение алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь). Санкцией ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Санкцией ч. 2 ст. 13.18 КоАП Республики Беларусь предусмотрено наложение штрафа в размере до 500 б.в. с конфискацией предмета административного правонарушения.