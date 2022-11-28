В октябре 2022 года на рынке загородной недвижимости под Минском совершено почти на 5% больше сделок, чем в сентябре, но спрос все равно оставался низким, как это всегда бывает осенью.

Как пишет Realt.by, активность на рынке загородной недвижимости продолжает сокращаться: за октябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0,4%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — около 8,1 тыс., что только на 2% меньше максимума, зафиксированного в июне текущего года. С учетом опыта прошлых лет число предложений, а также интерес покупателей на рынке загородной недвижимости продолжат постепенно снижаться вплоть до конца зимы.

Сокращение предложения отмечалось по всем сегментам. В большей степени сократилось количество объявлений о продаже недостроенных и построенных до 2010 года домов — минус 2% в обоих случаях.

В разрезе направлений динамика была разнонаправленной. В большей степени увеличилось количество объектов на Раковском — плюс 2%. В то же время наибольшее сокращение предложения отмечалось на Слуцком направлении — минус 3%, чуть меньшее (-2%) — на Мядельском и Брестском.

Число сделок на рынке загородной недвижимости в Минском районе немного подросло: за октябрь купили на 4,6% больше, чем в сентябре. Несмотря на это, спрос остается привычно низким для середины осени. В соседних же районах количество сделок снизилось на 23%.

В аналогичный месяц предыдущего года количество заключенных сделок в Минском районе было на 11% больше.

Существенных изменений в ценах на загородную недвижимость за месяц не произошло. Более заметный рост наблюдался у дач (+1,7%) и недостроенных домов (+1,5%), на 0,5% снизилась цена на дома, построенные после 2010 года.

Текущий уровень цен заметно выше, чем в середине осени прошлого года. За год существеннее всего подорожали участки (+14%), дачи (+13%) и современные дома (+10%). Недостроенные дома стали дороже на 6%. И только старые дома упали в цене на 5%.

За октябрь в Минске, как и на загородном рынке недвижимости, наблюдалось снижение количества предложений — минус 0,7%. В то же время средняя цена на дома в черте города растет уже 3-й месяц подряд: в октябре за квадратный метр платили в среднем $1073, что на 1,5% больше, чем месяцем ранее.