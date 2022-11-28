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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ РОССИЙСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО


17:22 28.11.2022

Госстандарт внес в реестр опасной продукции подсолнечное масло российского производителя «Базис плюс» — «Кубанский дар» и «Жаркоff».

Как сообщается, оба вида масла высшего сорта не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«Фактически по результатам испытаний анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта – не более 3,0 составило 5,0 для масла с маркировкой «КУБАНСКИЙ ДАР». Продукция не может быть идентифицирована, как та за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение», - говорится в сообщении.

Такое же заключение выдано и маслу «Жаркоff». Правда, здесь анизидиновое число при регламентированном значении для масел подсолнечных рафинированных дезодорированных высшего сорта не более 3,0 составило 5,5.

С учетом вышесказанного ввоз и реализация этой продукции в Беларуси запрещается с 29 ноября.
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