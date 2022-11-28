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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СФОРМИРОВАЛ 63,2% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:56 28.11.2022
В январе-октябре 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 63,2% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-октябрь 2022 года уплачено в бюджет 2999,9 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 2841,4 млн рублей, или 94,7%. Индивидуальные предприниматели уплатили 158,5 млн рублей, или 5,3%.
За десять месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 6,7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 200,4 млн рублей.
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