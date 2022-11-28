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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА «СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ»
16:39 28.11.2022
Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» (БЦК) 25 ноября 2022 года подписала соглашение о сотрудничестве с основателем компании Emaar Properties, инвестором проекта «Северный берег» Мохамедом Али Алаббаром (компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед» (ОАЭ)).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, стороны будут сотрудничать при строительстве крупнейшего многофункционального комплекса «Северный берег» в Минске. Речь идет о поставках стройматериалов для строительства «умного города».
По словам Мохамеда Али Алаббара, его компания всегда делает ставку на сотрудничество с местными производителями.
«Потому что, на мой взгляд, инвестиции в страну – это инвестиции в локальную индустрию. Оказалось, что все материалы, которые нам нужны для строительства, мы можем получить в Беларуси. Более того, качество стройматериалов настолько высоко, что я уже подумываю о том, чтобы использовать их в проектах для других стран. Это мировой стандарт. Хотел бы поблагодарить БЦК за подписание этого соглашения», - прокомментировал он.
В свою очередь генеральный директор холдинга «БЦК» Александр Довгало подчеркнул значимость участия в проекте «Северный берег» для Белорусской цементной компании.
«Холдинг очень большой: это 26 предприятий, 4 торговых дома, в том числе два в России, более 8,5 тысячи работников. Есть производства, есть технологии, мы умеем это делать. Для нас это работа на два десятилетия вперед, а это стабильность наших семей, городов, потому что предприятия БЦК – градообразующие», - сказал он.
Строительство «умного города» оценивается в 4 млрд евро и рассчитано на 20 лет. «Северный берег» будет создан в пределах МКАД, в границах двух водохранилищ – Цнянского и Дрозды. Предусмотрена высокая плотность застройки: 93% из почти 1000 гектаров. Помимо 6 млн кв. м жилья, планируется ввести в эксплуатацию Национальный выставочный центр, Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, школы, детские сады, общественный парк и другие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
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