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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 0,1%
16:29 28.11.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 5 569,4 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, составил 5 088,5 млн рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 13 496,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 167,9% к уровню января-октября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 272,1 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
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