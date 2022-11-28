ЭКОНОМИКА РБ

МИНЗДРАВ СООБЩИЛ ПРО УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЭНДОПРОТЕЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА

15:43 28.11.2022 В РНПЦ травматологии и ортопедии успешно проведены клинические испытания отечественного коленного сустава. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, проведено оперативное эндопротезирование. Сустав разработан и произведен в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» совместно с сотрудниками РНПЦ травматологии и ортопедии. «На днях пациентке с остеоартритом коленного сустава был имплантирован белорусский эндопротез «Полимедтех». Данная оригинальная модель эндопротеза коленного сустава предназначена для лечения тяжелых форм остеоартрита коленного сустава. После получения регистрационного удостоверения на эндопротез клинические испытания продолжатся в 6-й городской клинической больнице Минска и других ведущих клиниках страны», - отметили в ведомстве.