А1 до 4 декабря продлил возможность подключить пакет безлимитного трафика в 4G-сети.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, акция продлена на неделю, чтобы как можно больше абонентов смогли оценить новое качество мобильного интернета после запуска частотного диапазона 2600 МГц.

Суть нововведения в том, что каналы 2600 МГц позволяют увеличить емкость сети, то есть количество абонентов, которые могут пользоваться ей одновременно. Это особенно важно в городах и регионах с большим количеством или высокой плотностью населения. С началом использования компанией А1 нового диапазона на порядка 1,5 тыс. базовых станций LTE инфраструктурного оператора beCloud пропускная способность сети 4G для абонентов А1 повысилась в три раза. Заметно возросла и скорость передачи данных — благодаря возможности использовать агрегацию частот, а также методу многопотоковой передачи данных MIMO 4x4 на отдельных базовых станциях. Теперь 4G значительно опережает предыдущий стандарт и вплотную приближаются к возможностям фиксированного соединения. Но с одним существенным преимуществом: вы не привязаны ни к проводам, ни к паролям от Wi-Fi и можете работать, общаться или потреблять контент везде, где бы ни находились.

Те, кто еще не успел активировать пакет «Скачай весь интернет!», могут сделать это до 4 декабря. В течение семи суток с момента назначения акционного пакета интернет-трафик в рамках действующего тарифного плана мобильной связи в сетях 3G и 4G не будет ни расходоваться, ни оплачиваться. При этом интернет будет работать без каких-либо ограничений как по скорости, так и по объему.

Подключить акционный пакет «Скачай весь интернет!» можно через приложение «Мой А1» (в разделе «Услуги», перейдя во вкладку «Доступные»). Само приложение доступно в AppStore, Google Play и AppGallery – и пригодится в том числе для того, чтобы управлять любыми услугами и подключать новые возможности в режиме 24/7 без посещения магазинов А1.

Подключение пакета доступно всем пользователям тарифных планов А1 для физических лиц, а также абонентам ряда тарифных планов для юридических лиц, работающим не через закрытую корпоративную сеть.

Связью по стандарту 4G могут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в сети 4G можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных.

Проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть 4G, абоненты A1 могут посредством USSD-запроса *181#. В случае, если SIM-карта устарела, ее можно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.