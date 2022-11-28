Прокуратура Витебской области в ходе мониторинга интернета выявила факты публикаций в социальных сетях информации о нарушениях законодательства в сфере ценообразования и иного законодательства в торговых объектах региона: в них содержалась негативная оценка деятельности государственных органов, чем создавалась излишняя социальная напряженность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в сообществе социальной сети «Вконтакте» под названием «Нетипичный Витебск» размещена публикация о необоснованном росте цен в объектах торговли Витебска с приложением фотографий чеков одного из магазинов, в которых содержался ряд негативных комментариев жителей города. В публикации сообщалось о существенной разнице в ценах на товары в иных магазинах.

В другой публикации речь велась об изменении ценников в объектах торговли с комментариями граждан, в том числе содержавшими сведения о необоснованном повышении цен.

Там же размещена информация о реализации продуктов питания плохого качества, отсутствии должного обслуживания покупателей в магазинах Витебска.

По результатам мониторинга прокуратура Витебской области на имя начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома направила поручение, в котором потребовала организовать проверки по фактам публикаций в интернете сведений о нарушениях законодательства о ценообразовании и иного законодательства в объектах торговли Витебска, а в случае выявлений нарушений – принять меры реагирования для их устранения и привлечения виновных к ответственности.