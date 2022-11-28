Грузооборот транспорта Витебской области в январе-октябре 2022 г. составил 1312,2 млн тонно-километров, или 77,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-октябре 2022 г. составил 998,4 млн пассажиро-километров, или 104,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 124,4 млн человек, или 97,6% к январю-октябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.