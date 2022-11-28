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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА
13:42 28.11.2022
Водитель автобуса пытался скрыть от таможенного контроля более 380 единиц серебряных изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незадекларированное серебро мужчина спрятал в личных вещах.
Из Польши в пункт пропуска «Брест» прибыл международный автобус MERСEDES под управлением 47-летнего гражданина Польши. Для прохождения таможенного контроля транспортное средство проследовало на «красный» коридор. При досмотре в личных вещах водителя (в рюкзаке и в папке для документов) брестские таможенники обнаружили более 380 единиц серебряных изделий, о перемещении которых он не заявлял.
Более 3 кг. изделий из серебра стоимостью свыше 41 тыс. рублей изъяты.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля). Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
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