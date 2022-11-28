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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛОСЬ НА 5,8%
13:11 28.11.2022
В январе-октябре 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 17 206,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,2% к уровню января-октября 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 80,7%, в обрабатывающей промышленности – 92,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,3%.
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