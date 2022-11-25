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ЭКОНОМИКА РБ


ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ МИНТРУДА НЕДОСТУПНЫ ДО 29 НОЯБРЯ


12:53 28.11.2022

По информации Министерства труда и социальной защиты, по техническим причинам недоступны электронные услуги ОАИС.

Как сообщает Национальный центр электронных услуг, по 28 ноября недоступны следующие услуги:

15.01 «Краткая информация о регистрации гражданина в качестве безработного»;

15.02 «Справка о регистрации гражданина в качестве безработного»;

15.03 «Информация о регистрации гражданина в качестве безработного»;

16.01 «Информация о размере пособия на детей и периоде его выплаты»;

16.02 «Информация о предоставлении государственной адресной социальной помощи»;

16.03 «Информация о размере получаемой пенсии»;

16.05 «Список получателей пенсий, назначенных за указанный период»;

16.06 «Список детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите»;

16.07 «Список получателей пособий на детей в органах по труду, занятости и социальной защите»;

16.08 «Информация о недополученной сумме пенсии»;

16.09 «Список инвалидов в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите»;

16.10 «Информация о выплаченных суммах пенсии»;

16.11 «Список граждан, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите, для учета расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате услуги электросвязи»;

16.12 «Список граждан, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите, для учета расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»;

33.01 «Передача посредством ОАИС списков идентификационных номеров для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике»;

33.03.01 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;

33.03.02 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;

33.04.01 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат»;

33.04.02 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат»;

39.01 «Передача информации в автоматизированную информационную систему учета многодетных семей»;

39.02 «Предоставление сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи».
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