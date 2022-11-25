|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ МИНТРУДА НЕДОСТУПНЫ ДО 29 НОЯБРЯ
12:53 28.11.2022
По информации Министерства труда и социальной защиты, по техническим причинам недоступны электронные услуги ОАИС.
Как сообщает Национальный центр электронных услуг, по 28 ноября недоступны следующие услуги:
15.01 «Краткая информация о регистрации гражданина в качестве безработного»;
15.02 «Справка о регистрации гражданина в качестве безработного»;
15.03 «Информация о регистрации гражданина в качестве безработного»;
16.01 «Информация о размере пособия на детей и периоде его выплаты»;
16.02 «Информация о предоставлении государственной адресной социальной помощи»;
16.03 «Информация о размере получаемой пенсии»;
16.05 «Список получателей пенсий, назначенных за указанный период»;
16.06 «Список детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите»;
16.07 «Список получателей пособий на детей в органах по труду, занятости и социальной защите»;
16.08 «Информация о недополученной сумме пенсии»;
16.09 «Список инвалидов в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите»;
16.10 «Информация о выплаченных суммах пенсии»;
16.11 «Список граждан, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите, для учета расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате услуги электросвязи»;
16.12 «Список граждан, состоящих на учете в органе по труду, занятости и социальной защите, для учета расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»;
33.01 «Передача посредством ОАИС списков идентификационных номеров для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике»;
33.03.01 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;
33.03.02 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике»;
33.04.01 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат»;
33.04.02 «Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат»;
39.01 «Передача информации в автоматизированную информационную систему учета многодетных семей»;
39.02 «Предоставление сведений об отнесении физического лица к члену многодетной семьи».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
Курсы в банках
на 28.11.2022
Конвертация в банках
на 28.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте