Под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Шлычкова состоялось заседание коллегии ведомства, в котором приняли участие представители НАН Беларуси, министерств, подчиненных ГКНТ организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди ключевых вопросов, рассмотренных на заседании – ход реализации комплексных «проектов будущего».

Всего разработано и реализуется шесть «проектов будущего»: «Национальный электротранспорт», «Биотехнологии в агропромышленном комплексе», «Точное земледелие», «Инновационное здравоохранение», «Биотехнологии для фармацевтики», «Умные города Беларуси».

Они ориентированы на новые производства, технологии и товары, соответствующие мировым тенденциям, и предусматривают организацию в Минске и регионах страны уникальных производств с высоким экономическим потенциалом, создание и развитие новых научных и инженерных школ в области высоких технологий.

Например, проектом «Национальный электротранспорт» (ответственный заказчик – Министерство промышленности) предусматривается создание в республике нового сектора машиностроительной отрасли – электромобилестроения. По проекту в январе-сентябре 2022 г. выполнялось 46 мероприятий (9 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 12 мероприятий по созданию производств, 25 организационных мероприятий, направленных на создание условий для разработки и внедрения электротранспорта). На коллегии отметили, что целом в отчетном периоде мероприятия выполняются в соответствии с установленными сроками.

По проекту ”Умные города“ Беларуси“ выполнялось 19 мероприятий. Проект предусматривает: объединение совокупности «умных городов» в единую цифровую экосистему «цифровое государство»; интеграцию существующих и перспективных «умных» решений (государственных, отраслевых, общественных, частных и других) в границах административно-территориальной единицы; предоставление сервисов и услуг цифровой платформы для решения широкого круга задач обеспечения комфортной среды проживания и деятельности.

Участники заседания также проанализировали ход реализации проектов «Биотехнологии в агропромышленном комплексе», «Точное земледелие», «Инновационное здравоохранение», «Биотехнологии для фармацевтики».

Кроме того, рассмотрены результаты выполнения подчиненными организациями ГКНТ в январе-сентябре текущего года целевых и дополнительных целевых показателей, установленных на 2022 год, а также поручений правительства.