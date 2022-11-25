ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ХОД РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ «ПРОЕКТОВ БУДУЩЕГО» РАССМОТРЕЛИ В ГКНТ


12:48 28.11.2022

Под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Шлычкова состоялось заседание коллегии ведомства, в котором приняли участие представители НАН Беларуси, министерств, подчиненных ГКНТ организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди ключевых вопросов, рассмотренных на заседании – ход реализации комплексных «проектов будущего».

Всего разработано и реализуется шесть «проектов будущего»: «Национальный электротранспорт», «Биотехнологии в агропромышленном комплексе», «Точное земледелие», «Инновационное здравоохранение», «Биотехнологии для фармацевтики», «Умные города Беларуси».

Они ориентированы на новые производства, технологии и товары, соответствующие мировым тенденциям, и предусматривают организацию в Минске и регионах страны уникальных производств с высоким экономическим потенциалом, создание и развитие новых научных и инженерных школ в области высоких технологий.

Например, проектом «Национальный электротранспорт» (ответственный заказчик – Министерство промышленности) предусматривается создание в республике нового сектора машиностроительной отрасли – электромобилестроения. По проекту в январе-сентябре 2022 г. выполнялось 46 мероприятий (9 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 12 мероприятий по созданию производств, 25 организационных мероприятий, направленных на создание условий для разработки и внедрения электротранспорта). На коллегии отметили, что целом в отчетном периоде мероприятия выполняются в соответствии с установленными сроками.

По проекту ”Умные города“ Беларуси“ выполнялось 19 мероприятий. Проект предусматривает: объединение совокупности «умных городов» в единую цифровую экосистему «цифровое государство»; интеграцию существующих и перспективных «умных» решений (государственных, отраслевых, общественных, частных и других) в границах административно-территориальной единицы; предоставление сервисов и услуг цифровой платформы для решения широкого круга задач обеспечения комфортной среды проживания и деятельности.

Участники заседания также проанализировали ход реализации проектов «Биотехнологии в агропромышленном комплексе», «Точное земледелие», «Инновационное здравоохранение», «Биотехнологии для фармацевтики».

Кроме того, рассмотрены результаты выполнения подчиненными организациями ГКНТ в январе-сентябре текущего года целевых и дополнительных целевых показателей, установленных на 2022 год, а также поручений правительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2022
валюта курс
EUR 2.4939
USD 2.4161
RUB 3.9936
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4939 +0.002
USD 2.4161 +0.001
RUB 3.9936 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4860 2.5050
USD 2.4160 2.4280
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0280 1.0370
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте