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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,2%
12:37 28.11.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-октябрь 2022 г. в текущих ценах составил 13 925,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,2% меньше к уровню января-сентября 2021 г.
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