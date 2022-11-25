ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,2%

12:37 28.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-октябрь 2022 г. в текущих ценах составил 13 925,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,2% меньше к уровню января-сентября 2021 г.