МТС предоставит возможность отдельным абонентам, обсуживающимся на тарифах линейки «Супер» и «Безлимитище», оплачивать услуги сотовой подвижной электросвязи раз в месяц по факту их оказания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, кредитный метод расчетов удобен тем, что оплачивать услуги можно всего раз в месяц — до 25 числа следующего месяца.

Пользуясь такой схемой оплаты, абоненты могут планировать и контролировать свои расходы на услуги мобильного оператора: они заранее получают SMS-напоминание от компании МТС о сумме, которую надо заплатить за услуги, оказанные в предыдущем месяце. Кроме того, она отобразится в приложении «Мой МТС» и в системе ЕРИП.

Переход абонентов на кредитный метод расчетов будет проходить с 5 по 9 декабря 2022 года. Абоненты предварительно получат SMS-сообщение о точной дате перевода на кредитный метод расчетов, а также ссылку на сайт с подробной информацией о нем.

Абонент сможет отказаться от изменения метода оплаты, воспользовавшись USSD-кодом *150*2# или обратившись в салоны связи МТС, торговые объекты коммерческих представителей или контактный центр МТС.

Если же абонент одним из способов не отказывается от перевода на кредитный метод расчета, а продолжает пользоваться услугами по истечении срока, указанного в SMS-сообщении, то это считается согласием на внесение изменений в его абонентский договор.