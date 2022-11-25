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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРЕДЛОЖИТ ОТДЕЛЬНЫМ АБОНЕНТАМ ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ
12:05 28.11.2022
МТС предоставит возможность отдельным абонентам, обсуживающимся на тарифах линейки «Супер» и «Безлимитище», оплачивать услуги сотовой подвижной электросвязи раз в месяц по факту их оказания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, кредитный метод расчетов удобен тем, что оплачивать услуги можно всего раз в месяц — до 25 числа следующего месяца.
Пользуясь такой схемой оплаты, абоненты могут планировать и контролировать свои расходы на услуги мобильного оператора: они заранее получают SMS-напоминание от компании МТС о сумме, которую надо заплатить за услуги, оказанные в предыдущем месяце. Кроме того, она отобразится в приложении «Мой МТС» и в системе ЕРИП.
Переход абонентов на кредитный метод расчетов будет проходить с 5 по 9 декабря 2022 года. Абоненты предварительно получат SMS-сообщение о точной дате перевода на кредитный метод расчетов, а также ссылку на сайт с подробной информацией о нем.
Абонент сможет отказаться от изменения метода оплаты, воспользовавшись USSD-кодом *150*2# или обратившись в салоны связи МТС, торговые объекты коммерческих представителей или контактный центр МТС.
Если же абонент одним из способов не отказывается от перевода на кредитный метод расчета, а продолжает пользоваться услугами по истечении срока, указанного в SMS-сообщении, то это считается согласием на внесение изменений в его абонентский договор.
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