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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТУПИЛО 294,3 МЛН РУБЛЕЙ


11:47 28.11.2022

За январь-октябрь 2022 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 294,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 24,8%, или 58,4 млн рублей в фактическом исчислении.

В общей сумме поступлений платежи от организаций составляют 89,6%, или 263,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 5,8% (17,1 млн рублей), от физических лиц – 4,6% (13,5 млн рублей).

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 35,3%, НДС – 25,9%, акцизов – 8%, налога на прибыль – 7,9%, налога при упрощенной системе налогообложения – 4,3%, налога на недвижимость – 3,7%, земельного налога – 2,2%.

Лидерами, внесшими наибольший вклад в бюджет, являются: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Белшина», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик». Удельный вес их платежей составил 28,9% в общих поступлениях в бюджет Бобруйска.
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