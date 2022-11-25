В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3317,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 1,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2544,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 192,2 тыс. тонн, молока – 642,8 тыс. тонн, яиц получено 392,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,7% молока и 84,3% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 512,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 181,8 тыс. голов. Численность свиней составила 394,8 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1058,9 тыс. тонн, что на 35,4% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 30,1 центнера с одного гектара убранной площади против 25,3 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 82,1 тыс. тонн (83,6% к 1 ноября 2021 г.) при средней урожайности 14,3 центнера (в 2021 году – 14,7 центнера).

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 65,2 тыс. тонн, или 137,9% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 334 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 273 центнера).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 96% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 11,1 тыс. тонн, что на 46,6% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 420 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 211 центнеров).

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка свеклы сахарной. Валовой сбор свеклы сахарной получен 33,9 тыс. тонн, при средней урожайности 470 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 56,4% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 34,2 тыс. тонн при средней урожайности 65,3 центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 214,9 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 58,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 59,8 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1339,7 тыс. тонн кормовых единиц, или 109,1% к 1 ноября 2021 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 25,5 центнера кормовых единиц, что на 9,9% больше, чем на соответствующую дату 2021 года.