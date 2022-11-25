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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ НАМЕРЕН ПОВЫСИТЬ КОРРОЗИЙНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДО 30%
10:33 28.11.2022
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» монтирует новую линию гальванического цинкования на подвесках и в барабанах, а также сопутствующего ей комплекса для очистки сточных вод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новое оборудование заменит четыре устаревшие гальванические линии, тем самым разгрузит производственные площади и позволит сосредоточить гальваническое производство на одном участке.
Введение комплекса позволит до 30% увеличить коррозионную устойчивость цинкового покрытия обрабатываемых изделий и еще более улучшит качество карьерной техники БЕЛАЗ.
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