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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ НАМЕРЕН ПОВЫСИТЬ КОРРОЗИЙНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДО 30%


10:33 28.11.2022

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» монтирует новую линию гальванического цинкования на подвесках и в барабанах, а также сопутствующего ей комплекса для очистки сточных вод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новое оборудование заменит четыре устаревшие гальванические линии, тем самым разгрузит производственные площади и позволит сосредоточить гальваническое производство на одном участке.

Введение комплекса позволит до 30% увеличить коррозионную устойчивость цинкового покрытия обрабатываемых изделий и еще более улучшит качество карьерной техники БЕЛАЗ.
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