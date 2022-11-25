ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» монтирует новую линию гальванического цинкования на подвесках и в барабанах, а также сопутствующего ей комплекса для очистки сточных вод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новое оборудование заменит четыре устаревшие гальванические линии, тем самым разгрузит производственные площади и позволит сосредоточить гальваническое производство на одном участке.

Введение комплекса позволит до 30% увеличить коррозионную устойчивость цинкового покрытия обрабатываемых изделий и еще более улучшит качество карьерной техники БЕЛАЗ.