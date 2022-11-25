За январь-сентябрь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,7%, рентабельность продаж – 4,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 4 294,5 млн рублей, в том числе просроченная – 857,9 млн рублей, или 20% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2022 г. составила 6 018,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1 059,3 млн рублей, или 17,6% от общего объема кредиторской задолженности.