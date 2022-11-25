BELARUS 3522 с дизельным двигателем Weichai отправится работать в реальных условиях уже в начале 2023 года. Сейчас опытный образец собирают в одном из подразделений Минского тракторного завода. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно информации, отличительная особенность машины - экономичный двигатель, гидравлика белорусского производства (аппаратура от ОАО «САЛЕО» с распределителем и регулятором тока, электронным блоком управления и джойстиками от ОАО «Измеритель») и российская навигационная система. Также трактор оснастят гидравлическими маслопроводами с врезными кольцами, которые позволяют исключить трудоемкий и вредный для производства процесс пайки.

Кроме того, конструкторы МТЗ работают над адаптацией к тракторам серии 3500 двигателя Ярославского моторного завода - сейчас согласовывается комплектация. До конца года МТЗ намерен приобрести два дизеля и собрать опытные образцы 360-сильных машин.