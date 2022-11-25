Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2022 г. составили 96% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.