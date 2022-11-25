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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОВОДИТ АНКЕТИРОВАНИЕ СРЕДИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ОТПРАВИТЕЛЕЙ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
18:14 25.11.2022
Белорусская железная дорога проводит анкетирование получателей и отправителей грузов железнодорожным транспортом Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, анкетирование проводится в целях совершенствования системы обслуживания клиентов, изучения мнения грузоотправителей по вопросам предоставления транспортно-логистических услуг, а также определения и решения проблемных вопросов.
В рамках анкетирования предлагается оценить уровень обслуживания клиентов, оставить свои предложения по его улучшению, а также сообщить специалистам службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги об имеющихся вопросах, требующих решения, для организации перевозки.
Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, а грузоотправителям и грузополучателям – оказано всестороннее содействие в решении возникающих вопросов.
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