Белорусская железная дорога проводит анкетирование получателей и отправителей грузов железнодорожным транспортом Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, анкетирование проводится в целях совершенствования системы обслуживания клиентов, изучения мнения грузоотправителей по вопросам предоставления транспортно-логистических услуг, а также определения и решения проблемных вопросов.

В рамках анкетирования предлагается оценить уровень обслуживания клиентов, оставить свои предложения по его улучшению, а также сообщить специалистам службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги об имеющихся вопросах, требующих решения, для организации перевозки.

Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, а грузоотправителям и грузополучателям – оказано всестороннее содействие в решении возникающих вопросов.