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ЭКОНОМИКА РБ
«УПРОЩЕНКУ» ПРИМЕНЯЮТ 43% СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
18:07 25.11.2022
В январе-октябре 2022 года в Брестской области применяли упрощенную систему налогообложения 24,2 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе 6,7 тыс. организаций, что составляет 34% от общего количества юридических лиц и 17,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 48,4% от общего числа индивидуальных предпринимателей.
От данной категории плательщиков поступило 133 млн рублей, в том числе от организаций – 91,2 млн рублей и индивидуальных предпринимателей – 41,8 млн рублей.
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