В январе-октябре 2022 года в Брестской области применяли упрощенную систему налогообложения 24,2 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе 6,7 тыс. организаций, что составляет 34% от общего количества юридических лиц и 17,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 48,4% от общего числа индивидуальных предпринимателей.

От данной категории плательщиков поступило 133 млн рублей, в том числе от организаций – 91,2 млн рублей и индивидуальных предпринимателей – 41,8 млн рублей.