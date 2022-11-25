Чемоданы, зонты, кошельки, постельные принадлежности и другие товары общей стоимостью порядка 250 тыс. рублей пытались ввезти в Беларусь без необходимых для транспортировки документов. Попытку незаконного перемещения товаров пресекли сотрудники Гомельской таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Добрушском районе таможенники остановили грузовик, который следовал из Российской Федерации. Согласно документам, в нем перевозились одежда и обувь.

В результате таможенного досмотра установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке находятся и иные предметы: чемоданы, зонты, кошельки, постельные принадлежности, документы на которые у водителя отсутствуют.

По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка транспортировки товаров). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.