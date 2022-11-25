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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ НА СУММУ ПОРЯДКА 250 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:44 25.11.2022
Чемоданы, зонты, кошельки, постельные принадлежности и другие товары общей стоимостью порядка 250 тыс. рублей пытались ввезти в Беларусь без необходимых для транспортировки документов. Попытку незаконного перемещения товаров пресекли сотрудники Гомельской таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в Добрушском районе таможенники остановили грузовик, который следовал из Российской Федерации. Согласно документам, в нем перевозились одежда и обувь.
В результате таможенного досмотра установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке находятся и иные предметы: чемоданы, зонты, кошельки, постельные принадлежности, документы на которые у водителя отсутствуют.
По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка транспортировки товаров). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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