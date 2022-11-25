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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 2,7%
17:17 25.11.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 6 822,9 млн рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 14,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,9% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 6 133,6 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 839,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87% к уровню января-октября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 333,3 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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