В Брестской области розничный товарооборот в январе-октябре 2022 г. составил 6 822,9 млн рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 14,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,9% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2022 г. составил 6 133,6 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-октябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 4 839,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87% к уровню января-октября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2022 г. составил 333,3 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.