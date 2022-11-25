Студенты химического факультета БГУ стали призерами Международной студенческой интернет-олимпиады по химии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, четверокурсник Максим Сысоенков и второкурсник Кирилл Мороз завоевали дипломы первой степени, набрав 71 и 62 баллов соответственно из 100 возможных. Согласно рейтингу призеров, химики БГУ разместились на второй и четвертой строчках.

Подготовила студентов БГУ доцент кафедры неорганической химии химического факультета Наталья Боборико.

В этом сезоне максимальное количество баллов (72) набрал представитель Туркменского государственного университета им. Махтумкули. Всего высшей наградой отмечены 16 участников. Дипломы второй степени завоевали 23 студента с диапазоном очков от 35 до 47. Дипломы третьей степени вручили 41 химику, набравшему от 24 до 34 баллов.

Всего участниками турнира стали около 300 студентов из 80 вузов 22 стран: Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины, Китая, Венгрии, США, Австрии, Испании, Италии, Малайзии и др.

Индивидуальный тур прошел в двух категориях. В первой (А) состязались студенты, специализирующиеся на изучении химии, второй (В) объединил тех, для кого предмет не является профильным. Студенты БГУ выступили в группе А. В течение трех часов олимпиадникам необходимо было решить 24 теоретические задачи из разных направлений химии.

Организатором онлайн-состязания выступил Туркменский государственный университета им. Махтумкули. Олимпиада завершилась 17 ноября. Проводилась она с целью укрепления дружеских отношений между студентами и преподавателями вузов разных стран, взаимовыгодного обмена информацией, исследованиями теоретических и практических проблем современной науки.