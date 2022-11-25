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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 17,8%
16:55 25.11.2022
Грузооборот транспорта Брестской области в январе-октябре 2022 г. составил 4069,3 млн тонно-километров, или 82,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 800,1 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 119,9 млн человек, или 97,1% к январю-октябрю 2021 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.
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