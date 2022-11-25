ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УПАЛ НА 17,8%

16:55 25.11.2022 Грузооборот транспорта Брестской области в январе-октябре 2022 г. составил 4069,3 млн тонно-километров, или 82,2% к соответствующему периоду 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот составил 800,1 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 119,9 млн человек, или 97,1% к январю-октябрю 2021 г. Информация по грузоперевозкам транспортных организаций области не представлена.