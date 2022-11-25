Резидент СЭЗ «Гомель-Ратон» - ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" по заказу Министерства финансов начало изготавливать мерные слитки из золота.

Как сообщает сайт СЭЗ, в настоящее время предприятие изготавливает сопровождаемые сертификатами мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 граммов для реализации отечественным субъектам хозяйствования, банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Беларуси.

В планах у ПО "Кристалл" в ближайшее время приступить к выпуску слитков номиналами 1, 20 и 50 граммов. В перспективе планируется выпуск 100-граммовых слитков.