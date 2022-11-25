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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» НАЧАЛ ИЗГОТАВЛИВАТЬ МЕРНЫЕ СЛИТКИ ИЗ ЗОЛОТА
16:54 25.11.2022
Резидент СЭЗ «Гомель-Ратон» - ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" по заказу Министерства финансов начало изготавливать мерные слитки из золота.
Как сообщает сайт СЭЗ, в настоящее время предприятие изготавливает сопровождаемые сертификатами мерные слитки из золота номиналом 5 и 10 граммов для реализации отечественным субъектам хозяйствования, банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Беларуси.
В планах у ПО "Кристалл" в ближайшее время приступить к выпуску слитков номиналами 1, 20 и 50 граммов. В перспективе планируется выпуск 100-граммовых слитков.
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