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ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ


16:15 25.11.2022

За январь-октябрь 2022 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (бюджет фонда) исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 804,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 436,7 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 368,1 млн рублей.

Доходы бюджета фонда составили 17 886,8 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 17 082,0 млн рублей.

В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 1 078,6 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
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