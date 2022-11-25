ЭКОНОМИКА РБ

ИП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 87,7 МЛН РУБЛЕЙ

15:58 25.11.2022 В Гродненской области на 1 ноября 2022 года на налоговом учете состояло 28 564 индивидуальных предпринимателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет за январь-октябрь 2022 года индивидуальными предпринимателями уплачено 87,7 млн рублей. Наибольшие суммы поступлений сложились от предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли – 36,4 млн рублей, транспортной деятельности –15,7 млн рублей, операций с недвижимым имуществом – 8,7 млн рублей, строительства – 4,9 млн рублей и обрабатывающей промышленности – 4,8 млн рублей.