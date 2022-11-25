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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 87,7 МЛН РУБЛЕЙ
15:58 25.11.2022
В Гродненской области на 1 ноября 2022 года на налоговом учете состояло 28 564 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет за январь-октябрь 2022 года индивидуальными предпринимателями уплачено 87,7 млн рублей.
Наибольшие суммы поступлений сложились от предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли – 36,4 млн рублей, транспортной деятельности –15,7 млн рублей, операций с недвижимым имуществом – 8,7 млн рублей, строительства – 4,9 млн рублей и обрабатывающей промышленности – 4,8 млн рублей.
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