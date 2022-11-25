Замминистра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина совместно с членами правления Ассоциации «БАМАП» побывали на автопредприятиях Брестской области – УП «Березаавтотранс» и ОАО «Березастройматериалы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, целью визита стало изучение регионального аспекта развития предприятий сферы международных автоперевозок грузов, поиск путей расширения взаимодействия с предприятиями-экспортерами, обсуждение стоящих на 2023 год задач по перевозке экспортно-импортных грузов и наращиванию объемов экспорта транспортных услуг.

«Березаавтотранс» – крупнейшее транспортное предприятие Березовского района. На его долю приходится более 40% общего объема экспорта услуг. Парк насчитывает 38 автомобилей, штат – более 100 работников.