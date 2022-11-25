Лукашенко недоволен экономическим положением Гомельской области.

На совещании в ходе рабочей поездки в Гомель он пригрозил руководству Гомельской области последствиями, если за 2023 год экономическое положение региона не улучшится.

«Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью», - заявил на совещании по развитию АПК региона Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он всех «по-дружески» предупредил.

"Я хочу просто вас всех по-дружески предупредить: начинающийся 2023 год - это для вас лакмусовая бумажка. Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью. Дальше жить так нельзя, и мы не будем так жить. Это точно", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он не может «брать с других отраслей денежные ресурсы и перебрасывать в Гомельскую область».

«Поэтому думайте, как вы будете жить, зарабатывать для того, чтобы достойно выглядеть», - добавил Лукашенко.