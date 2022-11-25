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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 1 ДЕКАБРЯ ПРОЙДУТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
14:38 25.11.2022
Министерство юстиции с участием адвокатов, нотариусов, работников органов загса 1 декабря 2022 г. организует бесплатные правовые консультации, приуроченные ко Дню юриста.
Проведение мероприятия направлено, в том числе на обеспечение правового просвещения граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, консультации пройдут с 12.00 до 15.00 в Минске (пр-т Независимости, 3-2, нижний уровень торгового центра «Столица»).
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