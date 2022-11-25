В январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 16 278,8 млн рублей или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 4,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,4%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,2%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.