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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛОСЬ НА 0,8%
14:10 25.11.2022
В январе-октябре 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 16 278,8 млн рублей или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 4,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,4%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 1,2%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.
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