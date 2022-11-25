В Новой Боровой в ближайшие годы построят школу талантов под названием Арт Парк и детский сад с интерьером по тематике динозавров. Оба объекта возведет за свой счет застройщик «А-100 Девелопмент».

Неординарными будут как фасады, так и интерьеры внутри зданий.

«ДиноСад» на 230 детей уже строится в Цветном квартале. Напротив него работает еще один садик – в концепции карандашного рисунка. Новое здание будет выдержано в светлых тонах с яркими элементами обрамления окон. При этом оформление обоих детсадов будет перекликаться между собой и сочетаться с внешним обликом квартала.

Проект разработан архитекторами «А-100 Девелопмент». Монолитно-каркасное здание будет включать три этажа с широкими коридорами и большими окнами. Для каждой группы продуманы свои гардеробная, комната для занятий и спальня, а в уборных все умывальники и раковины подберут под средний рост дошколят разного возраста. Для большей безопасности детей огороженные территории выходят во двор ближайших домов, закрытый для автомобилей.

Динозавров можно будет встретить в коридорах и комнатах. Концепция повлияет и на обустройство игровых площадок. В садике также будет большой спортзал и концертная комната для занятий танцами и музыкой. Появится своя кухня, кабинеты психолога и дефектолога. Предусмотрен и медицинский блок с несколькими палатами.

Школа «Арт Парк» будет посвящена человеческим талантам. Строительство начнется весной 2023 года в квартале Центральный парк. Новые постройки станут частью крупного комплекса на две школы, объединенного спортивной зоной, единой концепцией благоустройства территории и единой стилистикой фасадов.

Школа будет включать три прямоугольных корпуса, слегка развернутые друг к другу. Со стороны это напомнит компактный школьный городок – кампус. Разные корпуса с отдельными входами будут соединены между собой стеклянными переходами-галереями с лестницами. Пространства в них хватит для отдыха, учебы и мероприятий.

Центральный корпус сделают общественным. Его фасад красного цвета украсят ассиметрично расположенные окна разного размера. А в корпусе для младших классов окна получат яркие желтые обрамления, которые поднимут настроение детям во время учебы. Лишь корпус для старшеклассников построят в более строгой манере.

В школе появятся тематические пространства-рекреации. В частности, продуманы игровое пространство, арт-рекреация с магнитной стеной-паззлом, амфитеатр для будущих музыкантов и медиацентр для юных блогеров. В зоне спорта можно будет поиграть в настольный теннис или почитать о выдающихся спортсменах, а в «волшебном саду» – набраться вдохновения и креативить. Из необычного – геосфера для показов сферического кино. Предусмотрена и выставочная зона для экспозиций картин и арт-объектов школьников.

Все в школе будет направлено на раскрытие способностей ребенка. Даже надпись на входе предложит «раскрыть свой талант». В коридорах можно будет изучать биографии ученых, разучивать вальс за балетным станком или писать на стенах маркерами.

В школе появятся малый и большой спортзал с трибунами. Много места будет в библиотеке и актовом зале, а столовая напомнит городские бистро. Кабинеты администрации визуально сделают открытыми, чтобы стереть грань между учеником и учителем. На эксплуатируемой крыше создадут зоны отдыха для младших и старших классов.

Здание построят из сборных железобетонных конструкций завода «СБК», собственного завода А-100. Между этажами пустят лифты и проложат широкие лестницы. Вокруг школы организуют зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Новаторские решения подтолкнут детей больше времени проводить на свежем воздухе.

Школа «вырастет» у автобусной остановки, но домой можно будет дойти и пешком через парк. Предусмотрена автостоянка с навесом, где ребенок сможет подождать, пока за ним приедут родители. Рядом будут обустроены велопарковки.

«Новые школа и детский сад станут креативной средой, где дети занимаются творчеством, раскрывают таланты и развивают воображение. Нестандартный подход, который мы долгие годы применяем в архитектуре жилых домов, прекрасно подходит и для объектов социальной инфраструктуры. Ведь, в конечном счете, мы формируем комфортное место для жизни взрослых и детей, которая не ограничивается стенами квартиры. И для этого важно, чтобы все объекты были уникальны, неповторимы, поэтому в детском саду «поселятся» динозавры, а школа превратится в «Арт Парк», – отмечает архитектор группы компаний «А-100 Девелопмент» Андрей Турубчук.

Детский сад в тематике динозавров планируется сдать до конца 2023 года. До конца 2024 года будет введена в эксплуатацию и новая школа «Арт Парк».

В Новой Боровой уже работают три детских сада, школа и спортивный центр. Все эти объекты выделяются необычной архитектурой и наполнением. Так, детский сад «Желтый жираф» выполнен в тематике зоопарка – с горкой в форме жирафа со второго этажа на первый. В детсаде «Космос» встречает гигантская ракета, а внутри обустроены спальни со звездным небом и созвездиями. Присутствуют и мини-огороды для детей. Школа будущего также верна концепции: в холлах и во дворе установлены научные экспонаты, которые в игровой форме разъясняют законы физики.

Все социальные объекты застройщик «А-100 Девелопмент» строит за свой счет. Строительство инфраструктуры входит в приоритеты развития района.