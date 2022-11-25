ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 1,4%

12:39 25.11.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-октябрь 2022 года в текущих ценах составил 18 036,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,4% меньше к уровню января-октября 2021 г.