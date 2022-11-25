ЭКОНОМИКА РБ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 95,4 МЛН РУБЛЕЙ

11:46 25.11.2022 95,4 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики в январе-октябре 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 6,2%. Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 20,1 тыс. (47,6% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,5 тыс. (34,9% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 14,6 тыс. (55%). Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.