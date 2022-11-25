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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 95,4 МЛН РУБЛЕЙ
11:46 25.11.2022
95,4 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщики в январе-октябре 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 6,2%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 20,1 тыс. (47,6% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,5 тыс. (34,9% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 14,6 тыс. (55%).
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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