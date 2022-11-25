В январе-октябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6 473,1 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 276,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 276,1 тыс. тонн, молока – 1 694,1 тыс. тонн, яиц получено 491,6 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,9% молока и 81,2% производства яиц.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 861 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 293,9 тыс. голов. Численность свиней составила 340,8 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 397,8 тыс. тонн, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, средняя урожайность получена 39,1 центнера с одного гектара убранной площади против 34,4 центнера в предыдущем году. Рапса намолочено 204,5 тыс. тонн (на 45% больше) при средней урожайности 29,3 центнера (в 2021 году – 23,2 центнера).

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2022 г. накопано картофеля 145,8 тыс. тонн, или 113,3% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 298 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 268 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 95,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 88,9 тыс. тонн, что на 97,6% больше, чем на 1 ноября 2021 г., при средней урожайности 431 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 384 центнера).

Свекла сахарная убрана с 83,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 761,5 тыс. тонн, или 120% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 470 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2021 г. – 442 центнера).

Кукуруза на зерно убрана с 86,8% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 259,4 тыс. тонн при средней урожайности 68,5% центнера.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 300,1 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 74,4 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 114,3 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 3 057,6 тыс. тонн кормовых единиц (на 1 ноября 2021 года – 3 056,4 тыс. тонн кормовых единиц). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 35,9 центнера кормовых единиц, что на 1,7% больше, чем на соответствующую дату 2021 года.